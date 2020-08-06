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06 августа 2020, 13:24 8

В областном совете Ивано-Франковска обнаружили вспышку коронавируса

06 августа 2020, 13:24 8
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Фото: Facebook
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Среди работников исполнительного аппарата Ивано-Франковского областного совета обнаружили вспышку коронавируса COVID-19.

Об этом в Facebook сообщает председатель Ивано-Франковского областного совета Александр Сыч, передает RegioNews.

По его словам, вспышка болезни произошла несмотря на все меры противоэпидемической безопасности, и подчеркнул, что этого трудно было избежать из-за публичного характера работы депутатов.

Наша деятельность носит публичный характер и предусматривает регулярный контакт с большим количеством людей - проведение заседаний комиссий областного совета и других рабочих органов, сессионные заседания, общение с исполнителями документов и представителями других органов власти, работа с постоянными посетителями и т.д.", - рассказал Сыч.

Он добавил, что депутаты будут работать в штатном режиме, но призвал граждан максимально ограничить деловые контакты с сотрудниками аппарата областного совета.

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Напомним, 6 августа в Украине зафиксировано 1318 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, это абсолютный рекорд количества больных за сутки от начала эпидемии.

коронавирус карантин Ивано-Франковск облсовет депутаты
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