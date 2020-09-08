В Умани развернут госпиталь для хасидов с COVID-19
В Умани для паломников, больных коронавирусом в легкой форме, планируют развернуть инфекционный госпиталь.
Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы Черкасской области, передает RegioNews.
В частности, специалисты ведомства встретились с президентом Международного благотворительного фонда им. Раби Нахмана Натаном Бен-Нуном, исполнительным директором Саги Браверманом и юристом фонда Ириной Рибницкой.
Было решено, что для лиц, контактировавших с инфицированными, будет открыт изолятор.
Участники встречи также обсудили вопросы соблюдения паломниками противоэпидемических мероприятий на могильном комплексе цадика Нахмана, в синагогах и специализированных учреждениях здравоохранения", - говорится в сообщении.
Также речь шла о других вопросах взаимодействия с целью обеспечения санитарного и эпидемического благополучия во время празднования.
В Госпродпотребслужбе напомнили, что по состоянию на 8 сентября в Умани коронавирус подтвердили в 6 хасидов. У всех легкая форма течения болезни. Их разместят в одном из специально отведенных местных отелей.
Напомним, в Умани уже у 6 хасидов подтвердили заболевание COVID-19.