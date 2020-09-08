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В Умани развернут госпиталь для хасидов с COVID-19
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08 сентября 2020, 20:18 2

В Умани развернут госпиталь для хасидов с COVID-19

08 сентября 2020, 20:18 2
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Для лиц, контактировавших с больными, откроют изолятор
Для лиц, контактировавших с больными, откроют изолятор
Фото: flickr
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В Умани для паломников, больных коронавирусом в легкой форме, планируют развернуть инфекционный госпиталь.

Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы Черкасской области, передает RegioNews.

В частности, специалисты ведомства встретились с президентом Международного благотворительного фонда им. Раби Нахмана Натаном Бен-Нуном, исполнительным директором Саги Браверманом и юристом фонда Ириной Рибницкой.

Было решено, что для лиц, контактировавших с инфицированными, будет открыт изолятор.

Участники встречи также обсудили вопросы соблюдения паломниками противоэпидемических мероприятий на могильном комплексе цадика Нахмана, в синагогах и специализированных учреждениях здравоохранения", - говорится в сообщении.

Также речь шла о других вопросах взаимодействия с целью обеспечения санитарного и эпидемического благополучия во время празднования.

В Госпродпотребслужбе напомнили, что по состоянию на 8 сентября в Умани коронавирус подтвердили в 6 хасидов. У всех легкая форма течения болезни. Их разместят в одном из специально отведенных местных отелей.

Напомним, в Умани уже у 6 хасидов подтвердили заболевание COVID-19.

коронавирус госпитализация больницы Госпродпотребслужба Умань хасидиы
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