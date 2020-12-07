В Киеве более тысячи педагогов болеет коронавирусом - Кличко
Пять школ и десять детсадов закрыты на карантин
Пять школ и десять детсадов закрыты на карантин
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе коронавирусом болеют более 1 100 педагогов, также болеют почти 1 500 школьников.
Об этом мэр рассказал в ходе онлайн-брифинга, передает RegioNews.
На сегодня в городе закрыты на карантин 5 школ. На дистанционном обучении 1190 классов в 289-ти школах. Всего больных коронавирус школьников в Киеве - почти 1500. Также болеют более 1100 педагогов", - отметил он.
По его словам, из-за выявленных случаев вируса временно закрыты 215 групп в 155-ти садах. 10 садов полностью закрыты на карантин. Наполненность детей в столичных детсадах сегодня - более 46 процентов.
Ранее сообщалось, что на протяжении предыдущих суток в Украине зафиксировали 8 641 новый случай коронавирусной инфекции.
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