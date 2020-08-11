Коронавирус в Украине не спадает: за сутки обнаружили 1158 новых случаев

За прошедшие сутки 29 больных умерли, а 575 человека выздоровели

За прошедшие сутки 29 больных умерли, а 575 человека выздоровели

Фото: из открытых источников

В Украине на утро 11 августа зафиксировано 83 115 больных COVID-19, выздоровели от болезни уже 44 934, всего умер 1951 человек.