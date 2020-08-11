Коронавирус в Украине не спадает: за сутки обнаружили 1158 новых случаев
В Украине на утро 11 августа зафиксировано 83 115 больных COVID-19, выздоровели от болезни уже 44 934, всего умер 1951 человек.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
За последние сутки наибольшее количество случаев COVID-19 зарегистрировано: во Львовской области - 161, Одесской - 134, Харьковской области - 129, Ивано-Франковской области - 114 случаев и в Киеве - 123", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
За все время пандемии заболели 5 779 детей и 9 335 медработников.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
- Винницкая область — 3002 случая;
- Волынская область — 4375 случаев;
- Днепропетровская область — 1571 случай;
- Донецкая область — 982 случая;
- Житомирская область — 2178 случаев;
- Закарпатская область — 5875 случаев;
- Запорожская область — 959 случаев;
- Ивано-Франковская область — 5911 случаев;
- Кировоградская область — 725 случаев;
- г. Киев — 9687 случаев;
- Киевская область — 4239 случаев;
- Львовская область — 11142 случая;
- Луганская область — 157 случаев;
- Николаевская область — 729 случаев;
- Одесская область — 4364 случая;
- Полтавская область — 503 случая;
- Ровенская область — 7018 случаев;
- Сумская область — 702 случая;
- Тернопольская область — 3375 случаев;
- Харьковская область — 5030 случаев;
- Херсонская область — 271 случай;
- Хмельницкая область — 1376 случаев;
- Черновицкая область — 6867 случаев;
- Черкасская область — 1039 случаев;
- Черниговская область — 1038 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, 10 августа в Украине зафиксировано более тысячи новых случаев болезни.
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