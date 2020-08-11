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Коронавирус в Украине не спадает: за сутки обнаружили 1158 новых случаев
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11 августа 2020, 09:51 8

Коронавирус в Украине не спадает: за сутки обнаружили 1158 новых случаев

11 августа 2020, 09:51 8
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За прошедшие сутки 29 больных умерли, а 575 человека выздоровели
За прошедшие сутки 29 больных умерли, а 575 человека выздоровели
Фото: из открытых источников
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В Украине на утро 11 августа зафиксировано 83 115 больных COVID-19, выздоровели от болезни уже 44 934, всего умер 1951 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

За последние сутки наибольшее количество случаев COVID-19 зарегистрировано: во Львовской области - 161, Одесской - 134, Харьковской области - 129, Ивано-Франковской области - 114 случаев и в Киеве - 123", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За все время пандемии заболели 5 779 детей и 9 335 медработников.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

  • Винницкая область — 3002 случая;
  • Волынская область — 4375 случаев;
  • Днепропетровская область — 1571 случай;
  • Донецкая область — 982 случая;
  • Житомирская область — 2178 случаев;
  • Закарпатская область — 5875 случаев;
  • Запорожская область — 959 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 5911 случаев;
  • Кировоградская область — 725 случаев;
  • г. Киев — 9687 случаев;
  • Киевская область — 4239 случаев;
  • Львовская область — 11142 случая;
  • Луганская область — 157 случаев;
  • Николаевская область — 729 случаев;
  • Одесская область — 4364 случая;
  • Полтавская область — 503 случая;
  • Ровенская область — 7018 случаев;
  • Сумская область — 702 случая;
  • Тернопольская область — 3375 случаев;
  • Харьковская область — 5030 случаев;
  • Херсонская область — 271 случай;
  • Хмельницкая область — 1376 случаев;
  • Черновицкая область — 6867 случаев;
  • Черкасская область — 1039 случаев;
  • Черниговская область — 1038 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, 10 августа в Украине зафиксировано более тысячи новых случаев болезни.

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