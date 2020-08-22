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22 августа 2020, 16:54 3

Киев и еще 14 регионов не могут смягчить карантин - Минздрав

22 августа 2020, 16:54 3
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На протяжении последних дней количество регионов с негативной статистикой выросло
На протяжении последних дней количество регионов с негативной статистикой выросло
Фото: flickr
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По состоянию на 21 августа Киев и еще 14 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Согласно данным Минздрава, не соответствуют требованиям по ослаблению карантина Киев, а также Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

В ведомстве отметили, что на основе этих данных устанавливается на территории региона та или иная зона эпидемической опасности.

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Напомним, в Украине очередной антирекорд Covid-19: за сутки выявили более 2300 новых случаев. Больше всего новых случаев зафиксировали в Харьковской, Одесской, Черновицкой и Тернопольской областях.

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