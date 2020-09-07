Умань в этом году посетят 3 тыс. паломников, всех протестируют на COVID-19, - Аваков

В городе будут введены технические ограничения

В городе будут введены технические ограничения

Фото из открытых источников

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в этом году для празднования еврейского нового года Рош ха-Шана Умань посетят 3 тысячи паломников.

Об этом он заявил во время совещания при участии председателя Нацполиции Игоря Клименко, мэра Умани Александра Цебрия, передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД.

Он отметил, что все паломники пройдут тесты на COVID-19.

"По разным подсчетам ежегодно в Умань для празднования еврейского нового года приезжало 30-40 тысяч человек, в этом году в связи с всемирной пандемией город посетят около 3 тысяч человек", - заявил он.

По его словам, подразделения МВД будут обеспечивать правопорядок и безопасность на улицах Умани.

Напомним, несколько ранее стало известно, что в Умани уже в 6 хасидов подтвердили заболевание COVID-19.

Также сообщалось, что в Умани во время празднования еврейского Нового года закроют рестораны и часть школ.