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07 сентября 2020, 14:35 3

Умань в этом году посетят 3 тыс. паломников, всех протестируют на COVID-19, - Аваков

07 сентября 2020, 14:35 3
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Фото из открытых источников
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Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в этом году для празднования еврейского нового года Рош ха-Шана Умань посетят 3 тысячи паломников.

Об этом он заявил во время совещания при участии председателя Нацполиции Игоря Клименко, мэра Умани Александра Цебрия, передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД.

Он отметил, что все паломники пройдут тесты на COVID-19.

"По разным подсчетам ежегодно в Умань для празднования еврейского нового года приезжало 30-40 тысяч человек, в этом году в связи с всемирной пандемией город посетят около 3 тысяч человек", - заявил он.

По его словам, подразделения МВД будут обеспечивать правопорядок и безопасность на улицах Умани.

Напомним, несколько ранее стало известно, что в Умани уже в 6 хасидов подтвердили заболевание COVID-19.

Также сообщалось, что в Умани во время празднования еврейского Нового года закроют рестораны и часть школ.

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