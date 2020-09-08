Зеленский рассказал, сколько денег осталось в COVID-фонде

Он сообщил, почему деньги из Фонда расходуются на строительство дорог

Он сообщил, почему деньги из Фонда расходуются на строительство дорог

Фото: Офис президента

Из Фонда борьбы с COVID-19 было потрачено чуть более 20% средств.

Об этом сообщил президент Зеленский во время рабочей поездки в Житомирскую область, передает RegioNews.

В COVID-фонд забирались средства из других программ, чтобы мы были спокойны. И мы говорили, что некоторые вещи, которые будут связаны по крайней мере с больницами, с теми или иными программами, мы понемногу будем открывать", - сказал Зеленский.

Он также рассказал, почему из Фонда средства тратятся на строительство дорог и инфраструктурные проекты.

Есть некоторые важные инфраструктурные вещи. Например, до некоторых больниц нужно доехать, и много средств потрачено на дороги, которые идут к опорным больницам или в школам, и это нужно делать", - добавил Зеленский.

По словам главы государства, ежемесячно с COVID-фонда тратятся миллиарды на поддержку украинских граждан, пенсионеров, людей, которые не получают зарплату.

На государственных предприятиях в период COVID люди получают зарплату, шахтеры получают зарплату тогда, когда сейчас все остановлено в мире, упал и экспорт, и импорт", - подытожил он.

Напомним, в Минфине рассказали, сколько средств ушло на борьбу с COVID-19.