В Украине обновили зоны карантина: Киев остается в "оранжевой" зоне
В Украине с понедельника, 2 ноября, начнет действовать новое эпидемическое зонирование из-за показателей распространения коронавируса.
Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов, передает RegioNews.
Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. С 00:00 минут 2 ноября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирования", - сообщил он.
Так, в "красную зону" будет отнесено:
- города Владимир-Волынский, Ковель и Нововолынск, Иваничивский, Киверцовский и Терейской район Волынской области;
- Славянский район Донецкой области;
- города Житомир, Бердичев, Коростень, Малин и Новоград-Волынский, Андрушевский, Бердичевский, Емильчинский, Житомирский, Коростышевский, Лугинский, Любарский, Народицкий, Овручский, Попельнянский, Романовский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;
- города Ужгород и Берегово, Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области;
- Пологовский район Запорожской области;
- город Ивано-Франковск и Тисменицкий район Ивано-Франковской области;
- города Борисполь, Васильков, Обухов, Переяслав, Фастов и Обуховский районы Киевской области;
- Марковский и Троицкий районы Луганской области;
- Пустомытовский и Сокальский районы Львовской области;
- город Николаев Николаевской области;
- города Беляевка, Измаил и Теплодар, Балтский, Березовский, Ивановский, Лиманский, Овидиопольский, Подольский, Савранский, Саратский и Татарбунарский районы Одесской области;
- город Полтава Полтавской области;
- города Ровно и Острог, Демидовский, Заречненский, Здолбуновский, Костопольский, Млыновский и Острожский районы Ровенской области;
- города Сумы и Лебедин, Сумской район Сумской области;
- города Бережаны, Кременец и Чертков, Гусятинский, Залещицкий, Казовский, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий, Тернопольский и Шумский районы Тернопольской области;
- город Харьков, Богодуховский и Золочевский районы Харьковской области;
- города Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута и Шепетовка, в Белогорский, Виньковецкий, Волочисский, Городецкий, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Летичевский, Славутский, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;
- города Ватутино, Золотоноша, Канев и Смела, Монастырищенский и Тальновский районы Черкасской области;
- города Черновцы и Новоднестровск, Вижницкий, Застнивский, Кицманский и Хотинский районы Черновицкой области;
- город Чернигов и Варвинский район Черниговской области.
В "оранжевую зону" попали такие крупные города как: Киев, Винница, Луцк, Днепр, Запорожье, Кропивницкий, Львов, Одесса, Тернополь, Херсон и Черкассы.
В "желтой зоне" оказались: города Голая Пристань, Каховка и Новая Каховка, Бериславский, Великолепетихский, Верхнерогачицкий, Генический, Голопристанский, Ивановский, Каланчацкий, Каховский, Новотроицкий, Олешковской и Чаплинский районы Херсонской области.
В "зеленой зоне" остались всего два района: Горностаевский и Скадовский в Херсонской области.
Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.
Напомним, 29 октября в Украине COVID-19 диагностировали в 8 312 человек, умерли 173 больных.
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