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19 ноября 2020, 14:29 2

Глава Черновицкого облсовета госпитализирован с COVID-19 и пневмонией

19 ноября 2020, 14:29 2
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Состояние стабильно тяжелое, Иван Мунтян на дотации кислорода
Состояние стабильно тяжелое, Иван Мунтян на дотации кислорода
Фото Черновицкий проминь
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От субботы председатель Черновицкого областного совета Иван Мунтян находится в больнице с двусторонней пневмонией. ПЦР-тест положительный.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресслужбу Черновицкого облсовета.

Председателя Черновицкого облсовета Ивана Мунтяна госпитализировали в субботу, в понедельник пациента перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии Черновицкой областной клинической больницы.

Во вторник его состояние ухудшилось и он находится на дотации кислорода, - сообщают в облсовете.

Как утверждает врач-пульманолог Черновицкой областной клинической больницы Татьяна Цинтар, поражение легких пациента составляет 50%, состояние стабильно тяжелое.

Напомним, ранее сообщалось, что 60% украинцев не довольны методами Зеленского в борьбе с коронавирусом.

коронавирус COVID-19 Черновцы облсовет больницы
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