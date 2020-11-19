Глава Черновицкого облсовета госпитализирован с COVID-19 и пневмонией

Состояние стабильно тяжелое, Иван Мунтян на дотации кислорода

Состояние стабильно тяжелое, Иван Мунтян на дотации кислорода

Фото Черновицкий проминь

От субботы председатель Черновицкого областного совета Иван Мунтян находится в больнице с двусторонней пневмонией. ПЦР-тест положительный.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресслужбу Черновицкого облсовета.

Председателя Черновицкого облсовета Ивана Мунтяна госпитализировали в субботу, в понедельник пациента перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии Черновицкой областной клинической больницы.

Во вторник его состояние ухудшилось и он находится на дотации кислорода, - сообщают в облсовете.

Как утверждает врач-пульманолог Черновицкой областной клинической больницы Татьяна Цинтар, поражение легких пациента составляет 50%, состояние стабильно тяжелое.

Напомним, ранее сообщалось, что 60% украинцев не довольны методами Зеленского в борьбе с коронавирусом.