У председателя Житомирского облсовета подтвердили COVID-19
Председатель Житомирского областного совета Владимир Ширма заболел COVID-19.
Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.
Друзья! Сообщаю неприятную новость - заболел COVID-19. Сделал тест на коронавирус - результат положительный. Сейчас нахожусь на больничном", - написал он.
Ширма добавил, что до подтверждения диагноза был в отпуске и не контактировал с работниками областного совета и облгосадминистрации.
Берегите себя, соблюдайте противоэпидемические мероприятия. Это не шутки. К сожалению, это реалии нашей нынешней жизни", - отметил чиновник.
Напомним, у мэра Тернополя подтвердили коронавирус, он на самоизоляции. Ранее болезнь обнаружили у председателя Тернопольской ОГА.
В Украине за сутки снова более 2400 новых случаев коронавируса, больше всего заражений выявили в Киеве, Тернопольской, Харьковской, Одесской областях.
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