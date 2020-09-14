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14 сентября 2020, 12:58 7

У председателя Житомирского облсовета подтвердили COVID-19

14 сентября 2020, 12:58 7
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Он находится на больничном
Он находится на больничном
Фото: Facebook
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Председатель Житомирского областного совета Владимир Ширма заболел COVID-19.

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Друзья! Сообщаю неприятную новость - заболел COVID-19. Сделал тест на коронавирус - результат положительный. Сейчас нахожусь на больничном", - написал он.

Ширма добавил, что до подтверждения диагноза был в отпуске и не контактировал с работниками областного совета и облгосадминистрации.

Берегите себя, соблюдайте противоэпидемические мероприятия. Это не шутки. К сожалению, это реалии нашей нынешней жизни", - отметил чиновник.

Напомним, у мэра Тернополя подтвердили коронавирус, он на самоизоляции. Ранее болезнь обнаружили у председателя Тернопольской ОГА.

В Украине за сутки снова более 2400 новых случаев коронавируса, больше всего заражений выявили в Киеве, Тернопольской, Харьковской, Одесской областях.

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