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16 октября 2020, 08:44 4

Степанов: диагноз COVID-19 ставят по симптоматике, положительный ПЦР-тест необязателен

16 октября 2020, 08:44 4
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Такой подход врачи практикуют уже около двух месяцев
Такой подход врачи практикуют уже около двух месяцев
Фото: из открытых источников
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Уже около двух месяцев в Украине пациентам ставят диагноз COVID-19 без положительных ПЦР-тестов. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, врачи обращают внимание на симптоматику заболевания.

Как передает RegioNews, об этом министр заявил в эфире ток-шоу "Право на власть".

По словам Степанова, такой способ определения диагноза "внесен в стандарт".

По мировой статистике, до 30% ПЦР-тестов являются отрицательными при подтвержденном диагнозе "COVID-19". Это связано с особенностями ПЦР-тестирования и физиологическими особенностями человека", - сказал Степанов.

Ранее сообщалось, что украинцы смогут бесплатно делать тесты на COVID-19 в частных лабораториях. Кабинет министров Украины дополнительно выделил на тестирование в Украине 260 млн грн.

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