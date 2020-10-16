Степанов: диагноз COVID-19 ставят по симптоматике, положительный ПЦР-тест необязателен

Такой подход врачи практикуют уже около двух месяцев

Такой подход врачи практикуют уже около двух месяцев

Фото: из открытых источников

Уже около двух месяцев в Украине пациентам ставят диагноз COVID-19 без положительных ПЦР-тестов. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, врачи обращают внимание на симптоматику заболевания.

Как передает RegioNews, об этом министр заявил в эфире ток-шоу "Право на власть". По словам Степанова, такой способ определения диагноза "внесен в стандарт". По мировой статистике, до 30% ПЦР-тестов являются отрицательными при подтвержденном диагнозе "COVID-19". Это связано с особенностями ПЦР-тестирования и физиологическими особенностями человека", - сказал Степанов. Ранее сообщалось, что украинцы смогут бесплатно делать тесты на COVID-19 в частных лабораториях. Кабинет министров Украины дополнительно выделил на тестирование в Украине 260 млн грн. Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).

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