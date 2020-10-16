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16 октября 2020, 18:53 1

На Запорожской АЭС обнаружили вспышку COVID-19

16 октября 2020, 18:53 1
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В городе Энергодар зафиксировали максимальный прирост больных за все время пандемии
В городе Энергодар зафиксировали максимальный прирост больных за все время пандемии
Фото: flickr
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На Запорожской атомной электростанции в городе Энергодар зафиксировали значительный скачок заболеваемости COVID-19.

Об этом сообщил мэр Энергодара Павел Музыка, передает RegioNews.

По его словам, за прошедшие сутки в городе обнаружили 48 случаев заболевания COVID-19, это максимальный прирост за все время пандемии.

Кроме того, болезнь подтвердили у 22 работников Запорожской атомной электростанции.

Инфицирование подтвердили в двух работников ДТЭК ЗаТЭС и семерых детей", - сообщил Музыка.

Известно, что Энергодар находится в "желтой" зоне карантина. В городе запрещено проведение всех массовых мероприятий, часть школьников до ноября находится на каникулах.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки выявили почти 6 тысяч новых случаев COVID-19.

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Запорожье АЭС коронавирус станция COVID-19
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