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17 августа 2020, 14:41 11

Премьер сказал, почему на западе Украины произошла вспышка коронавируса

17 августа 2020, 14:41 11
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Основными причинами всплеска коронавируса на западе Украины стало проведение свадеб и религиозных обрядов с большим числом участников.

Как сообщает RegioNews со ссылкой на сайт президента, об этом в ходе совещания у президента Украины Владимира Зеленского заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, в связи с ростом заболеваемости полиция и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям усиливает контроль за соблюдением карантина. На сегодня выявлено 114 тысяч нарушений при использовании программы "Дій вдома".

"Должен быть комплексный подход. Люди устали от коронавируса не только в Украине, но и по всему миру. Об этом свидетельствует международный опыт. Противостояние COVID-19 - это сотрудничество государства и людей, и мы, конечно, ожидаем понимания. Как государство мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы сдержать коронавирус", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, что к ослаблению карантина не готовы Киев и еще 10 регионов.

Как известно, в Украине за прошедшие сутки зафиксировано 1464 новых случая коронавируса, умер 21 больной, выздоровели 342 пациента.

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