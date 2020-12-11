Уроки по телевизору: Кличко объяснил, как будут учиться школьники в новом году
Городской глава Киева Виталий Кличко рассказал, что следующий год столичные школы начнут с обучения в дистанционном режиме, а уроки будут показывать по телевизору.
Как передает RegioNews, речь об этом шла на брифинге мэра.
По словам Кличко, киевские школы с 25 декабря по 11 января будут на зимних каникулах, далее школы начнут учебу в дистанционном режиме. Департамент образования уже разработал план обучения.
Если правительство продлит карантин, то учеба продолжится в дистанционном режиме.
В случае продления локдауна, если правительство примет такое решение, мы будем вынуждены продлить и дистанционное обучение в школах и учреждениях профессионально-технического образования", - отметил мэр.
При этом детские садики будут работать в обычном режиме, резюмировал Кличко.
Ранее сообщалось, что Степанов разъяснил, какие ограничения будут действовать во время усиленного карантина с 8 до 24 января 2021 года.