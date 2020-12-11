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11 декабря 2020, 13:14 154

Уроки по телевизору: Кличко объяснил, как будут учиться школьники в новом году

11 декабря 2020, 13:14 154
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Детские садики будут работать в обычном режиме
Детские садики будут работать в обычном режиме
Фото: КГГА
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Городской глава Киева Виталий Кличко рассказал, что следующий год столичные школы начнут с обучения в дистанционном режиме, а уроки будут показывать по телевизору.

Как передает RegioNews, речь об этом шла на брифинге мэра.

По словам Кличко, киевские школы с 25 декабря по 11 января будут на зимних каникулах, далее школы начнут учебу в дистанционном режиме. Департамент образования уже разработал план обучения.

Если правительство продлит карантин, то учеба продолжится в дистанционном режиме.

В случае продления локдауна, если правительство примет такое решение, мы будем вынуждены продлить и дистанционное обучение в школах и учреждениях профессионально-технического образования", - отметил мэр.

При этом детские садики будут работать в обычном режиме, резюмировал Кличко.

Ранее сообщалось, что Степанов разъяснил, какие ограничения будут действовать во время усиленного карантина с 8 до 24 января 2021 года.

карантин школа детский сад ученики образование
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