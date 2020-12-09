Стало известно, на сколько уже опустел Фонд борьбы с COVID-19

Из средств местных бюджетов израсходовано 4,4 млрд грн на приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения коронавируса

Из средств местных бюджетов израсходовано 4,4 млрд грн на приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения коронавируса

Рixabay

Из Фонда борьбы с COVID-19 использовано уже 45,4 млрд грн. Такие данные по состоянию на 7 декабря.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

"По состоянию на 7 декабря 2020 года из Фонда борьбы с COVID-19 использованы 45,4 млрд грн. Из них на здравоохранение использовано 12 млрд грн из 23,8 млрд грн выделенных средств, или 50%", - указано в сообщении.

На закупку аппаратов ИВЛ направлено 63 млн грн из предусмотренных 100 млн грн. На обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты для работников учреждений здравоохранения использовали 1 млрд грн из выделенных 4 миллиардов.

Указано, что на субвенцию местным бюджетам для обеспечения больниц кислородом потратили 1,5 млрд грн. На повышение надбавок и доплат медицинским работникам направили 5,3 млрд грн из предусмотренных на эти цели 6 млрд гривен.

Кроме средств фонда, мероприятия по противодействию COVID-19 финансируются и из других источников. По программе медицинских гарантий Национальная служба здоровья уже осуществила оплаты учреждениям здравоохранения на сумму более 10,6 млрд грн за услуги, связанные с лечением коронавирусной болезни.

По состоянию на 3 декабря из средств местных бюджетов израсходовано 4,4 млрд грн на приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения коронавируса.

Ранее сообщалось, что государство пожизненно будет выплачивать средства шестерым медикам, которые переболели COVID-19.