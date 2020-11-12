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Количество больных COVID-19 в Украине продолжает расти: за сутки более 11 тысяч
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12 ноября 2020, 09:34 8

Количество больных COVID-19 в Украине продолжает расти: за сутки более 11 тысяч

12 ноября 2020, 09:34 8
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С начала пандемии заразились уже 500 865 человек
С начала пандемии заразились уже 500 865 человек
Фото: из открытых источников
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В стране за 11 ноября зафиксировано 11 057 новых случаев коронавирусной болезни, умерли 198 человек, были госпитализированы 1509 человек, а 6 235 пациентов выздоровели.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова.

11 057 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 12 ноября 2020 года. В частности, заболели 428 детей и 564 медработники", - сообщил Степанов.

Он отметил, что наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (931), Запорожской (799), Киевской (700), Одесской (663) и Полтавской (624) областях.

Всего за сутки проведено 77 149 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 46 933, методом ИФА - 30 216.

За все время пандемии в Украине заболело 500 865 человек, из них 227 694 выздоровели, летальных исходов - 9145.

Напомним, ранее медики зафиксировали 10 611 новых случаев коронавируса в Украине.

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