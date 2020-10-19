"COVID-госпитали" могут оборудовать в Одессе, Киеве и Донецкой области
Для обеспечения кислородом коек в опорных больницах, где принимают больных COVID-19, в регионы было перечислено 571 миллион гривен субвенции.
Об этом доложили представители Кабинета министров на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского, передает RegioNews.
Также Правительство работает над развертыванием коек в немедицинских учреждениях в Киеве, Одессе и Донецкой области.
Представители Правительства сообщили, что дополнительно была проведена инвентаризация коек институтов Национальной академии медицинских наук и больниц "Укрзализныци".
Министерство здравоохранения рассматривает эти кровати для использования в неотложных ситуациях.
В этом месяце Национальная служба здоровья Украины законтрактовала дополнительно 23 больницы. При росте количества больных мы должны быть уверены, что есть достаточно коек, обеспеченных кислородом, в больницах", - сказал президент.
Напомним, Минздрав начал готовить временные госпитали для больных COVID-19.