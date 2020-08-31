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31 августа 2020, 11:07 9

Минздрав хочет проверить больницы, где лечат больных с коронавирусом

31 августа 2020, 11:07 9
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Будут проверять обеспеченность лекарственными средствами
Будут проверять обеспеченность лекарственными средствами
Фото: Минздрав
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Министерство здравоохранения будет инициировать проверки медицинских учреждений, где лечат больных COVID-19.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

Я буду инициировать на этой неделе ряд действий по проверке больниц, как именно обеспечиваются наши больные соответствующими лекарственными средствами. Еще раз подчеркиваю: в полном объеме были предусмотрены средства на лечение больных COVID-19", - сказал министр.

Степанов добавил, что согласно с финансированием больниц, в обязательном порядке была предусмотрена закупка лекарственных средств для лечения больных коронавирусом.

По его словам, на закупку лекарственных средств было предусмотрено 15,6 млрд грн.

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Напомним, в Украине за сутки выявили 2141 новый случай COVID-19.

коронавирус проверки Минздрав больницы Максим Степанов
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