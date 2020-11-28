Степанов вылечился от коронавируса и оценил результаты карантина выходного дня

Уже на следующей неделе станут известны результаты введенного карантина

Уже на следующей неделе станут известны результаты введенного карантина

Фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом шла речь на первом брифинге министра после самоизоляции.

Так, министр напомнил, что в Украине пока действует карантин выходного дня. Поэтому, если люди между собой не будут контактировать, то уменьшится общее количество людей, которые могут заболеть COVID-19.

"До какой степени мы придерживались всех карантинных мероприятий, в том числе "карантина выходного дня", мы увидим уже на следующей неделе, когда проанализируем все цифры, которые действовали в нашей стране с начала таких карантинных ограничений. Мы увидим, удалось нам сбить эту ураганную динамику роста количества больных COVID-19. Сейчас мы видим, что, если исходить из тех прогнозов, математических моделей, которые были, нам действительно удалось немного остановить такой бешеный рост количества инфицированных", - отметил Степанов.

Министр также попросил украинцев придерживаться карантина выходного дня и напомнил, что за минувшие сутки в Украине зафиксировали более 16 тысяч новых больных COVID-19.

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