Власти Славянска отказались вводить карантин выходного дня

Решение о карантине комиссия по чрезвычайным ситуациям будет принимать через неделю

Решение о карантине комиссия по чрезвычайным ситуациям будет принимать через неделю

Фото из открытых источников

Мэр Славянска Вадим Лях сообщил, что в городе пока не будут вводить карантин выходного дня, который правительство вводит в Украине с 14 ноября. Он считает, что такие решения должны приниматься на местах.

Об этом Вадим Лях сообщил на своей странице в Facebook, информирует RegioNews.

"Наши предприниматели уже много месяцев и без того работают лишь для того, чтобы сохранить свой бизнес и рабочие места. А для жителей пригорода выходные дни - единственная возможность приехать за покупками в город или продать здесь, на рынках, излишки выращенной сельхозпродукции", - сказал он.

Для того, чтобы согласовать вопрос карантина выходного дня, Вадим Лях направил письмо к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю. Также Лях отметил, что пока никаких дополнительных ограничений в выходные дни в городе вводить не будут. Принимать решение о карантине комиссия по чрезвычайным ситуациям будет через неделю.

Украинское правительство приняло решение о введении в стране карантина выходного дня. Однако выходной в 100-тысячном... Posted by Вадим Лях on Wednesday, November 11, 2020

Напомним, в июле у Вадима Ляха диагностировали коронавирус.