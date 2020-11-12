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12 ноября 2020, 13:59 3

Власти Славянска отказались вводить карантин выходного дня

12 ноября 2020, 13:59 3
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Решение о карантине комиссия по чрезвычайным ситуациям будет принимать через неделю
Решение о карантине комиссия по чрезвычайным ситуациям будет принимать через неделю
Фото из открытых источников
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Мэр Славянска Вадим Лях сообщил, что в городе пока не будут вводить карантин выходного дня, который правительство вводит в Украине с 14 ноября. Он считает, что такие решения должны приниматься на местах.

Об этом Вадим Лях сообщил на своей странице в Facebook, информирует RegioNews.

"Наши предприниматели уже много месяцев и без того работают лишь для того, чтобы сохранить свой бизнес и рабочие места. А для жителей пригорода выходные дни - единственная возможность приехать за покупками в город или продать здесь, на рынках, излишки выращенной сельхозпродукции", - сказал он.

Для того, чтобы согласовать вопрос карантина выходного дня, Вадим Лях направил письмо к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю. Также Лях отметил, что пока никаких дополнительных ограничений в выходные дни в городе вводить не будут. Принимать решение о карантине комиссия по чрезвычайным ситуациям будет через неделю.

Украинское правительство приняло решение о введении в стране карантина выходного дня. Однако выходной в 100-тысячном...

Posted by Вадим Лях on Wednesday, November 11, 2020

Напомним, в июле у Вадима Ляха диагностировали коронавирус.

Донбасс Украина карантин премьер Славянск
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