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10 декабря 2020, 15:10 530

В Украине можно будет сделать прививку от COVID-19 за собственные средства, - Шмыгаль

10 декабря 2020, 15:10 530
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Украинцы смогут добровольно прививаться от коронавируса за свой счет
Украинцы смогут добровольно прививаться от коронавируса за свой счет
Фото: КМУ
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В Украине вакцину от коронавируса можно будет купить на коммерческой основе и прививаться по собственному желанию.

Как пишет RegioNews, об этом в интервью "Украинской правде" рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он напомнил, что Украина является участником глобальной инициативы Covax, ожидается поставка 8 миллионов доз. Первый миллион ожидается уже с марта. Поскольку вакцинация предусматривает две инъекции, поставки от Covax хватит на 4 миллиона человек – 10% населения страны.

"Будет установлен и утвержден порядок вакцинирования, то есть будут определены группы, социальные группы, группы риска. Разумеется, врачей надо вакцинировать в первую очередь, они под наибольшим риском. И далее по структуре - людей, которые под угрозами, с соответствующими заболеваниями, людей, которые предоставляют соответствующие социальные услуги, полиция и тому подобное", - отметил премьер.

Вместе с тем в Украине организуют и обычную вакцинацию на коммерческой основе, как сезонная вакцинация от гриппа: "за свои деньги человек покупает вакцину и вакцинируется".

Сейчас над организацией этого процесса работает Минздрав, потому что существует проблема с перевозкой этих вакцин. Препарат требует глубокой заморозки до -70 градусов.

Премьер добавил, что вакцинирование является добровольным и каждый сможет обеспечить себе такие вещи на коммерческой основе. Кроме тех, кто получит вакцину от государства в обязательном порядке.

Напомним, ранее в Минздраве сказали, когда вакцина от COVID-19 может появиться в аптеках.

Украина вакцина карантин премьер государство
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