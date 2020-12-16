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16 декабря 2020, 17:02 4

На Волыни новоизбранный мэр Ковеля заболел коронавирусом

16 декабря 2020, 17:02 4
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Чувствует себя хорошо, работает дистанционно
Чувствует себя хорошо, работает дистанционно
Фото с Facebook-страницы Игоря Чайки
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Новоизбранный городской голова Ковеля Игорь Чайка подхватил коронавирусную инфекцию.

Об этом чиновник написал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Положительный ПЦР-тест чиновник получил в свой день рождения.

Неожиданный "подарок” на день рождения – положительный ПЦР. К счастью, чувствую себя хорошо. Температуры нет, поэтому работаю дома, дистанционно. Постоянно на связи со своими заместителями, – заверил Игорь Чайка.

Несподіваний "подарунок” на день народження — позитивний ПЛР На щастя, почуваюся добре. Температури немає, тому...

Posted by Ігор Чайка - офіційна сторінка on Wednesday, December 16, 2020

Напомним, ранее сообщалось, что министр Степанов сказал, когда в Украине может произойти новая вспышка коронавирус.

коронавирус мэр COVID-19 Волынская область Ковель
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