На Волыни новоизбранный мэр Ковеля заболел коронавирусом

Чувствует себя хорошо, работает дистанционно

Чувствует себя хорошо, работает дистанционно

Фото с Facebook-страницы Игоря Чайки

Об этом чиновник написал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Положительный ПЦР-тест чиновник получил в свой день рождения.

Неожиданный "подарок” на день рождения – положительный ПЦР. К счастью, чувствую себя хорошо. Температуры нет, поэтому работаю дома, дистанционно. Постоянно на связи со своими заместителями, – заверил Игорь Чайка.

Несподіваний "подарунок” на день народження — позитивний ПЛР На щастя, почуваюся добре. Температури немає, тому... Posted by Ігор Чайка - офіційна сторінка on Wednesday, December 16, 2020

Напомним, ранее сообщалось, что министр Степанов сказал, когда в Украине может произойти новая вспышка коронавирус.