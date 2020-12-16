На Волыни новоизбранный мэр Ковеля заболел коронавирусом
Чувствует себя хорошо, работает дистанционно
Чувствует себя хорошо, работает дистанционно
Новоизбранный городской голова Ковеля Игорь Чайка подхватил коронавирусную инфекцию.
Об этом чиновник написал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.
Положительный ПЦР-тест чиновник получил в свой день рождения.
Неожиданный "подарок” на день рождения – положительный ПЦР. К счастью, чувствую себя хорошо. Температуры нет, поэтому работаю дома, дистанционно. Постоянно на связи со своими заместителями, – заверил Игорь Чайка.
Несподіваний "подарунок” на день народження — позитивний ПЛР На щастя, почуваюся добре. Температури немає, тому...Posted by Ігор Чайка - офіційна сторінка on Wednesday, December 16, 2020
Напомним, ранее сообщалось, что министр Степанов сказал, когда в Украине может произойти новая вспышка коронавирус.
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