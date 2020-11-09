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09 ноября 2020, 11:59 1

В Украине стало больше областей, где COVID-кровати заполнены более чем на 70%

09 ноября 2020, 11:59 1
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Всего в Украине введены уже 45 128 больничных коек для COVID-19
Всего в Украине введены уже 45 128 больничных коек для COVID-19
Рixabay
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В Украине больничные койки для пациентов с COVID-19 заполнены более чем на 70% уже в восьми областях. В среднем по стране заполнены 62,4% таких кроватей.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья, пишет RegioNews.

Наиболее загруженными являются больницы Полтавской (92,5%), Ровенской (82,9%), Одесской (73,6%), Черниговской (73,8%), Донецкой (72%), Запорожской (71,4%), Винницкой (70,8%) и Сумской (70,1%) областях. В Киеве заняты 58,2% коек.

Всего в Украине введены уже 45 128 больничных коек для COVID-19.

Также в Украине продолжает расти показатель заболеваемости COVID-19. По состоянию на 9 ноября в Украине этот показатель составляет 315,3 при норме в 40, тогда как днем ранее - 306,8. Наихудшая ситуация наблюдается в Черновицкой области - 631,6. В Киеве показатель составляет 356,1.

Напомним, 8 ноября было занято 60,5% больничных коек для пациентов с коронавирусом.

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