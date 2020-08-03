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03 августа 2020, 13:46 9

Луцк отказался усиливать карантин

03 августа 2020, 13:46 9
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В Луцке продолжат работу коммунальные предприятия, транспорт и детсады
В Луцке продолжат работу коммунальные предприятия, транспорт и детсады
Фото: Рубрика
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На внеочередном заседании Луцкого городского совета рассмотрели проект решения о несогласии на введение дополнительных ограничений в связи с решением государственной комиссии ТЭБ и ЧС по отнесению города к красной зоне карантина.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на издание "Волынские новости"

Заместитель руководителя управления чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Анатолий Свирский заявил, что необходимости вносить дополнительные меры нет.

Предложено, чтобы в городе и в дальнейшем действовали те карантинные меры, что и раньше, несмотря на решение комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Поэтому в Луцке и дальше будут работать коммунальные предприятия, детсады и общественный транспорт.

Также этим решением горсовет обращается к полиции с просьбой, чтобы та воздержалась от действий по привлечению субъектов хозяйствования к ответственности за нарушение карантина.

Напомним, 1 августа городские власти Луцка отказались усиливать карантин, хотя город относится к самой опасной зоне по распространению Covid-19. В тот же день мэры Тернополя и Ивано-Франковска выступили против усиления карантина в их городах.

На следующий день министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что местные власти не могут смягчать карантинные мероприятия и не имеет на это полномочий.

Луцк карантин коронавирус горсовет транспорт детский сад коммунальные предприятия
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