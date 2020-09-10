В Минздраве рассказали, планируют ли снова вводить в Украине жесткий карантин

В ведомстве считают, что в этом нет необходимости

В ведомстве считают, что в этом нет необходимости

Фото: Минздрав

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в эфире "Завтрака с 1+1", передает RegioNews.

"Мы не планируем возвращать, Минздрав не планирует возвращать, рекомендовать полный локдаун всей страны. Мы считаем, что та модель, которая сейчас есть в условиях адаптивного карантина, в зависимости от уровня заболеваемости, заполненность коек — двух базовых принципов, работает... Растет заболеваемость во Львовской и Ивано-Франковской областях, но не растет в Херсонской, Запорожской. То зачем там вводить полный локдаун?” — считает министр.

На вопрос о том, могут ввести жесткий карантин, если заболеваемость будет расти симметрично во всех регионах Украины, Степанов назвал соответствующие для этого условия.

"Если по всей стране, во всех городах, во всех районах одновременно за 14 дней количество заболевших будет превышать показатели, и заполненность коек будет более 75%. Мы говорим так: от 50 тысяч одновременно в больницах. 50 тысяч — это те дополнительные места, которые мы хотим вводить. 75%, 8 тысяч человек, которые будут находиться одновременно в больницах”, — сказал он.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения не исключает возможность введения режима "красной зоны" для всей Украины в случае ухудшения эпидемической ситуации.