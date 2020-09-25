Одесский политик не успел податься в мэры из-за коронавируса
Бывший народный депутат Украины Геннадий Чекита собрал необходимый пакет документов для регистрации в кандидаты на пост мэра Одессы, но не смог его подать из-за коронавируса.
Об этом он сообщил в Facebook, передає RegioNews.
Как написал политик, он ушел на самоизоляцию по причине подтвержденного заражения COVID-19 его сына. Чекита-старший тоже сдал анализы, и ожидает результаты.
Экс-нардеп извинился перед теми, кто ждал его выдвижения, а также выразил надежду, что горожане сделают правильный выбор и поддержат достойного человека. Кто именно, по мнению Чекиты, достоин возглавить город, осталось в тайне.
Сегодня заканчивается регистрация кандидатов на местные выборы. Планировал и я сдать все документы, которые уже собраны, зарегистрироваться кандидатом в мэры Одессы, чтобы, если меня изберут, уже в этом качестве отстаивать интересы горожан. Увы, вмешался случай, и случай этот называется - коронавирус. Мой сын сдал тест на присутствие вируса в организме и он оказался положительный. Он заболел. Как вы понимаете, сейчас у меня все мысли только о его здоровье. Кроме того, как ответственный человек, я ушел на самоизоляцию до момента, когда будут известны мои результаты, и я просто физически не могу пойти и зарегистрироваться - не имею морального права подвергать опасности других людей. Поэтому, дорогие одесситы, кто ждал моего выдвижения, кто планировал за меня голосовать, кто готов был довериться мне. Извините, но в этот раз я не иду на выборы. Тем не менее, вы всё равно можете рассчитывать на мою поддержку, я буду помогать вам по мере сил. Но, как вы сами понимаете, вернуться к общественно-политической деятельности я смогу только после того, как тесты покажут негативный результат, что я не болен. Что же до ваших голосов. Надеюсь, вы сделаете правильный выбор и проголосуете за достойного человека.Опубліковано Геннадієм Чекитою Четвер, 24 вересня 2020 р.
Напомним, ЦИК зарегистрировала семь кандидатов на пост мэра Одессы.