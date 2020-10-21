У Зеленского разрабатывают пять сценариев усиления карантина: СМИ узнали подробности

В Офисе президента не планируют вводить локдаун

В Офисе президента не планируют вводить локдаун

Рixabay

В Кабмине и в Офисе президента рассматривают пять сценариев возможного усиления карантина в Украине, а для профилактики сейчас просто предупреждают украинцев о последствиях при несоблюдении правил безопасности.

Как передает RegioNews, об этом рассказали сразу три источника "Обозревателя" во властных учреждениях.

"Есть пять сценариев — зеленый, желто-зеленый, желтый, оранжевый и черный. Зеленого точно не будет. Черный — если будет высокая смертность и более 10 тысяч. заражений в сутки", - рассказал источник.

Он также отметил, что против усиления карантина выступает премьер-министр Денис Шмыгаль, но решение принимают в Офисе президента.

По словам источника, локдауна, как весной, не будет.

"Решение о каком-то локдауне даже не обсуждается. Минздрав об этом говорит для профилактики — запугать украинцев, чтобы соблюдались нынешние ограничения. Кабмин сейчас лоббирует наказание за неношение защитных масок, усиление контроля, проверки. Но закрывать весь бизнес, как это было весной, точно не будут. Во всяком случае, пока это даже не обсуждается", — сказал источник.

По словам источника, после выборов еще как минимум месяц будут формироваться местные советы, будет меняться руководство департаментов, разрабатывается новая политика. Но премьер Шмыгаль выступает за адаптивный карантин — это, якобы, его ноу-хау и он делает на него ставку.

По имеющимся данным, карантин могут ужесточить до конца года, однако это решение, скорее всего, будет связано с увеличением количества больных до 10 тысяч в сутки и загруженностью больниц.

Напомним, Минздрав разработал план реагирования на четыре уровня опасности из-за коронавируса.

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