К смягчению карантина не готовы Киев и восемь областей

В этих регионах повышенные показатели инцидентности и динамики заболеваемости

В этих регионах повышенные показатели инцидентности и динамики заболеваемости

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По состоянию на воскресенье, 9 августа, столица Украины и еще восемь областей Украины не соответствуют всем критериям для ослабления карантинных мер

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