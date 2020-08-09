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09 августа 2020, 16:26

К смягчению карантина не готовы Киев и восемь областей

09 августа 2020, 16:26
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В этих регионах повышенные показатели инцидентности и динамики заболеваемости
В этих регионах повышенные показатели инцидентности и динамики заболеваемости
Фото из открытых источников
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По состоянию на воскресенье, 9 августа, столица Украины и еще восемь областей Украины не соответствуют всем критериям для ослабления карантинных мер

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, пишет RegioNews.

Не готовы к смягчению карантина Киев, а также Волынская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Ривненская, Львовская, Харьковская и Черновицкая области.

Нагадаємо, В Україні сьогодні виявили ще майже 1200 випадків коронавірусу

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