К смягчению карантина не готовы Киев и восемь областей
В этих регионах повышенные показатели инцидентности и динамики заболеваемости
В этих регионах повышенные показатели инцидентности и динамики заболеваемости
По состоянию на воскресенье, 9 августа, столица Украины и еще восемь областей Украины не соответствуют всем критериям для ослабления карантинных мер
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, пишет RegioNews.
Не готовы к смягчению карантина Киев, а также Волынская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Ривненская, Львовская, Харьковская и Черновицкая области.
Нагадаємо, В Україні сьогодні виявили ще майже 1200 випадків коронавірусу
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