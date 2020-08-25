На Ровенщине предприниматели требуют отменить ограничения "красной" зоны

"Красная" зона предусматривает строгие карантинные ограничения

"Красная" зона предусматривает строгие карантинные ограничения

Фото: Суспільне

В городе Острог Ровенской области предприниматели требуют от местных властей решить вопрос исключения населенного пункта из "красной" зоны карантина.

Об этом сообщает "Общественное", передает RegioNews.

По информации издания, местные депутаты собрались на внеочередную сессию, чтобы решить, как выйти из этой ситуации. За ней следит около полсотни предпринимателей.

Они говорят, что самые строгие ограничения "красной" зоны забирают у них возможность для существования. А то, что закрыли ряд заведений, мол, не остановит распространение коронавируса", - говорится в сообщении.

Известно, что депутаты рассматривали два пути решения этой проблемы. Первый - сформировать и направить требования и предложения в областную комиссию ТЭБ и ЧС, второй - проигнорировать запрет по примеру других украинских городов.

В конце концов, приняли обращение к областной и государственной комиссии ТЭБ и ЧС, его детали должна разработать рабочая группа, а согласовать - городская комиссия ТЭБ и ЧС. Мэр Острога Александр Шикер пояснил, что игнорирование запретов не поставил на голосование, поскольку считает его незаконным", - сообщает издание.

С 24 августа по решению Госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, на территории Острожской ОТГ установили "красный" уровень опасности.

Напомним, в Черновцах сотни жителей пикетирували горсовет. Пикетчики выражают возмущение из-за решения правительства относительно усиления карантинных ограничений в городе.