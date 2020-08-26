В Черновцах троллейбусы больше не перевозят пассажиров: в чем причина

ЧТУ прекращает все перевозки по требованию полиции

ЧТУ прекращает все перевозки по требованию полиции

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Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице коммунального предприятия, передает RegioNews.

В комментарии molbuk.ua исполняющий обязанности директора Черновицкого троллейбусного управления Сергей Ивашин пояснил, что полиция запретила ЧТУ осуществлять перевозки пассажиров, так как Черновцы находятся в "красной" зоне.

На вопрос журналиста, не приняла ли полиция во внимание вчерашнее решение городского совета об ослаблении карантина, чиновник сказал: "Полиция подчиняется непосредственно Киеву".

В то же время Ивашин заметил, что сотрудники патрульной полиции сегодня остановили троллейбус в районе Калиновского рынка.

"Они хотели уже составлять на него протокол. Нам удалось его "отмазать". Однако водителю пришлось высадить пассажиров", — сказал руководитель ЧТУ.

Он добавил, что сегодня до обеда ходили все троллейбусы в обычном режиме, однако после этого случая они прекратили ездить.

Напомним, городская власть Черновцов 25 августа отказалась ужесточать карантин.

Тогда же полиция Черновицкой области заявила, что будет контролировать соблюдение карантинных ограничений, соответственно к красной зоне карантина, поскольку никакие решения от городского совета им не поступали.