В шести регионах заполненность коек больными COVID-19 уже более 70%

В Украине нет ни одного региона, где больничные койки были бы заполнены менее чем на 50%

В Украине нет ни одного региона, где больничные койки были бы заполнены менее чем на 50%

Фото: flickr

В шести областях кровати для пациентов с COVID-19 заполнены более чем на 70%.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, передает RegioNews. Наиболее загруженными являются больницы Житомирской области (100%), а также Ровенской (90,6%), Полтавской (79,8%), Луганской (79,1%), Одесской (78,4%) и Ивано-Франковской (72,2%) областей. В Киеве пациентами с коронавирусом заняты 67,9% коек. Также по данным министерства, в Украине нет ни одного региона, где больничные койки были бы заполнены менее чем на 50%. Самая лучшая ситуация в Херсонской (51,9%), Николаевской (52,3%) и Тернопольской (52,8%) областях. Всего в Украине задействовали уже 39 252 больничных коек. Также в стране во всех регионах превышен показатель заболеваемости COVID-19. В среднем в Украине этот показатель составляет 234,2 при норме в 40. Самая худшая ситуация наблюдается в Черновицкой области - 433,7. В Киеве показатель составляет 238,4. Напомним, Минздрав просит еще два миллиарда гривен на новый метод COVID-тестирования.

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