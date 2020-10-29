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29 октября 2020, 14:23 5

В шести регионах заполненность коек больными COVID-19 уже более 70%

29 октября 2020, 14:23 5
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В Украине нет ни одного региона, где больничные койки были бы заполнены менее чем на 50%
В Украине нет ни одного региона, где больничные койки были бы заполнены менее чем на 50%
Фото: flickr
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В шести областях кровати для пациентов с COVID-19 заполнены более чем на 70%.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, передает RegioNews.

Наиболее загруженными являются больницы Житомирской области (100%), а также Ровенской (90,6%), Полтавской (79,8%), Луганской (79,1%), Одесской (78,4%) и Ивано-Франковской (72,2%) областей.

В Киеве пациентами с коронавирусом заняты 67,9% коек. Также по данным министерства, в Украине нет ни одного региона, где больничные койки были бы заполнены менее чем на 50%.

Самая лучшая ситуация в Херсонской (51,9%), Николаевской (52,3%) и Тернопольской (52,8%) областях. Всего в Украине задействовали уже 39 252 больничных коек.

Также в стране во всех регионах превышен показатель заболеваемости COVID-19. В среднем в Украине этот показатель составляет 234,2 при норме в 40. Самая худшая ситуация наблюдается в Черновицкой области - 433,7. В Киеве показатель составляет 238,4.

Напомним, Минздрав просит еще два миллиарда гривен на новый метод COVID-тестирования.

коронавирус Минздрав эпидемия больницы регионы
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