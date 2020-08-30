В ВСУ еще 37 армейцев подхватили коронавирус

Шестеро человек преодолели болезнь

Шестеро человек преодолели болезнь

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В Вооруженных силах Украины за последние сутки, 29 августа, 37 человек заболели COVID-19.

Об этом говорится в сообщении командования Медицинских сил ВСУ, передает RegioNews.

Из общего числа заболевших за сутки в учреждения здравоохранения госпитализированы 6 человек: "Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" — 4 военнослужащих, Николаевский военный госпиталь — 1 военнослужащий и Конотопская ЦРБ — 1 военнослужащий", — сказано в сообщении.

31 заболевший лечится дома под наблюдением врачей.

"Киевская область — 17 военнослужащих и 12 сотрудников ВС Украины, Львовская область — 1 военнослужащий, Черкасская область — 1 сотрудник ВС Украины", — сообщили в командовании Медсил.

Все заболевшие находятся в удовлетворительном состоянии и получают необходимое лечение.

По данным командования Медсил, всего за время пандемии в рядах ВСУ выздоровели 1 тыс. 66 человек, умерли — 6.

При этом днем ранее сообщалось о 1 тыс. 58 выздоровевших и 602 активных случаях болезни. Таким образом, за сутки в рядах ВСУ выздоровели 6 человека, а количество болеющих увеличилось на 37. Летальных случаев за минувшие сутки не было.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 706 человек, у 87 из них срок изоляции истекает в ближайшие три дня.

Напомним, 28 августа в Вооруженных силах еще 46 военных заразились COVID-19.