Степанов превысил полномочия и помешал Украине получить вакцину дешевле - глава "Медзакупок"

Министр самостоятельно определил поставщика вакцины от COVID-19

Министр самостоятельно определил поставщика вакцины от COVID-19

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По мнению главы ГП "Медицинские закупки" Арсена Жумадилова, министр здравоохранения Украины Максим Степанов превысил свои полномочия, самостоятельно определяя поставщика вакцины от коронавируса для Украины.

Как передает RegioNews, об этом Жумадилов сообщил на своей странице в Facebook.

По данным главы госпредприятия, на сегодня в мире заказаны 7,25 млрд доз вакцин. В то время, как за исключением 8 млн доз вакцины по программе COVAX, Украина не заказала ничего.

Вместо этого по состоянию на 29 декабря имели 0", - написал Жумадилов.

В "Медзакупках" подчеркивают, что с весны по сегодня нужно было подписать минимум 4-5 соглашений с несколькими производителями, которые выпускают вакцины по различным технологиям. Необходимо было и прописать исчерпывающий перечень требований к вакцине, которые, в случае невыполнения производителем, становятся основанием для непринятия товара.

Однако лишь 10 декабря Министерство здравоохранения уполномочило ГП на проведение закупки. По состоянию на 18 декабря с несколькими производителями велся диалог по заключению договоров поставок в кратчайшие сроки.

По словам главы "Медзакупок", 21 декабря министр здравоохранения на совещании у премьер-министра заявил о срыве переговоров с производителями вакцин, поскольку ГП требовало банковскую гарантию на предоплату. Жумадилов подчеркнул, что это стандартная процедура.

В связи с этим глава Кабинета министров Денис Шмыгаль поручил предприятию работать с рынком исключительно через Минздрав, а Степанов в этот же день подтвердил, что все действия по закупке вакцины должны согласовываться министерством.

То ли из-за непонимания специфики функционирования финансовых инструментов, то ли с умыслом устранить ГП от прямых переговоров, министр выдал это наше требование к поставщикам как угрозу срыва", - написал Жумадилов и добавил, что производитель в тот же день сообщил о готовности предоставить банковскую гарантию на предоплату.

По состоянию на утро 28 декабря ГП получило ответ только по одному поставщику, с которым и заключили договор.

Гендиректор "Медзакупок" считает, что в рамках этой закупки не придерживались принципа разделения функций политического органа (Минздрава) и закупочного агентства.

Министр, по сути, сам определил поставщика. По моей информации, Украина могла получить цену минимум на 1 доллар США ниже финальной, если бы ГП вело переговоры самостоятельно, создав конкурентное давление на поставщика", - отметил он.

Жумадилов заверил, что на сегодня Украина действительно могла иметь уже два контракта, а не один, по двум разным вакцинам.

"С января месяца единственная функция, которую выполняет Минздрав по закупкам вакцины, должна заключаться в коммуникации - подтверждать, если будут обращаться, производителям вакцин полномочия ГП по контрактации вакцины. Подыгрывать дальше министру Степанову в его бездарных попытках вести переговоры... я не планирую", - добавил он.

Напомним, Медведчук заявил, что фирма из Харькова хочет зарегистрировать в Украине российскую вакцину от COVID-19. Компания "Биолик" подала в Министерство здравоохранения заявление о государственной регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Впоследствии Ляшко исключил возможность регистрации и использования российской вакцины "Спутник V" в Украине.