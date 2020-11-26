В Минздраве заявили, что бессимптомные больные COVID-19 являются "двигателями" эпидемии

Чаще всего бессимптомные формы болезни бывают у детей

Чаще всего бессимптомные формы болезни бывают у детей

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Об этом Голубовская сообщила на IV Украинском женском конгрессе, передает RegioNews.

Конечно они заразные. Более того, эти больные и есть двигателем эпидемии. Более того, со всей популяции людей чаще всего бессимптомные формы бывают у детей. И дети часто являются двигателями любой эпидемии, потому что они приносят эту бессимптомную болезнь домой, к своим родственникам, которые относятся к группам риска”, - сказала Голубовская.

По ее словам, у американцев есть рекомендация по тестированию, которую Украина переняла. Например, если у человека есть легкие симптомы респираторного заболевания, то это должно расцениваться как коронавирусная инфекция, пока не доказано обратное. Его тестировать не обязательно, но при этом нужно тестировать людей из группы риска, с которыми он живет.

Это важно. Потому что он переболеет несколько дней и забудет об этом, а вот группы риска могут от него заразиться и умереть”, - рассказала она.

Напомним, ранее Голубовская заявила, что пик заболеваемости COVID-19 в стране ожидается в декабре-январе, поскольку из-за ухудшения погодных условий, увеличиваются дозы возбудителя вируса.