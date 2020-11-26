14:00  26 ноября
Кличко презентовал книгу своих ляпов
11:09  26 ноября
Свыше 87 млн убытков: ГБР провело обыски у сотрудников "Киевоблагролеса"
14:16  26 ноября
В НАПК хотят, чтобы за ложь в декларации на более 1 млн гривен сажали в тюрьму
UA | RU
UA | RU
26 ноября 2020, 15:31 5

В Минздраве заявили, что бессимптомные больные COVID-19 являются "двигателями" эпидемии

26 ноября 2020, 15:31 5
Читайте також українською мовою
Чаще всего бессимптомные формы болезни бывают у детей
Чаще всего бессимптомные формы болезни бывают у детей
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Главный внештатный врач-инфекционист Минздрава Ольга Голубовская рассказала, что бессимптомные больные являются "двигателями" эпидемии.

Об этом Голубовская сообщила на IV Украинском женском конгрессе, передает RegioNews.

Конечно они заразные. Более того, эти больные и есть двигателем эпидемии. Более того, со всей популяции людей чаще всего бессимптомные формы бывают у детей. И дети часто являются двигателями любой эпидемии, потому что они приносят эту бессимптомную болезнь домой, к своим родственникам, которые относятся к группам риска”, - сказала Голубовская.

По ее словам, у американцев есть рекомендация по тестированию, которую Украина переняла. Например, если у человека есть легкие симптомы респираторного заболевания, то это должно расцениваться как коронавирусная инфекция, пока не доказано обратное. Его тестировать не обязательно, но при этом нужно тестировать людей из группы риска, с которыми он живет.

Это важно. Потому что он переболеет несколько дней и забудет об этом, а вот группы риска могут от него заразиться и умереть”, - рассказала она.

Напомним, ранее Голубовская заявила, что пик заболеваемости COVID-19 в стране ожидается в декабре-январе, поскольку из-за ухудшения погодных условий, увеличиваются дозы возбудителя вируса.

Минздрав пандемия вирус болезнь инфекции
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Новогодний подарок Зеленскому. Министр Чернышов провалит "Большое строительство" под елку
Проигравший победитель: львовский казус Садового
Все публикации »
Олег Саакян
Юрий Бутусов
Юрий Гаврилечко
Все блоги »