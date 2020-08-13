Коронавирусом в парламенте заболел еще один "слуга народа"
COVID-19 подтвердили у нардепа Романа Грищука и его жены
COVID-19 подтвердили у нардепа Романа Грищука и его жены
Наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у еще одного из депутатов украинского парламента. Положительный результат дал ПЦР-текст Романа Грищука.
Как передает Regionews, об этом сообщила жена нардепа Анна Гресь.
По ее словам, они вместе с мужем заразились коронавирусной инфекцией.
Беда не приходит одна. С ночи у меня была температура 37,7 и ломота в теле. Утром сделали тест ПЦР. Два положительных. У нас с Грищук Рома covid", - написала жена нардепа.
Напомним, ранее сообщалось, что коронавирусом заразился нардеп от "Слуги народа" Данил Гетманцев.
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