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03 декабря 2020, 14:57 6

В Минздраве назвали области, где есть острая нехватка кислорода для COVID-больных

03 декабря 2020, 14:57 6
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В начале пандемии в Украине было 3 завода, которые поставляли медицинский кислород, сейчас выданы дополнительные лицензии и таких заводов уже 18
В начале пандемии в Украине было 3 завода, которые поставляли медицинский кислород, сейчас выданы дополнительные лицензии и таких заводов уже 18
Рixabay
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Проблемными по наличию кислорода для больных COVID-19 являются Донецкая, Луганская, Закарпатская, Ровенская, Одесская, Днепропетровская области. Высокий удельный вес коек с кислородом — в Хмельницкой области (70%).

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак в интервью "Телеграф", передает RegioNews.

По ее словам, чтобы активизировать работу областей по кислороду, правительство выделило две целевые субвенции для больниц — в размере 1,5 млрд грн.

"К сожалению, так случилось, что на местах многие ждали, что пронесет. Оценив ситуацию, правительство поручило областным администрациям обеспечить 80% койко-мест доступом к кислороду", — пояснила Микичак.

Также она рассказала, что в начале пандемии в Украине было 3 завода, которые поставляли медицинский кислород, сейчас выданы дополнительные лицензии и таких заводов уже 18.

"Министерство здравоохранения не ищет виновных. Мы решаем проблемы — например, постоянно работаем с заводами-поставщиками кислорода ... Продолжается работа по организации производства в Украине кислородных концентраторов", — подчеркнула заместитель министра.

Ранее сообщалось, в каких регионах кровати для больных коронавирусом заполнены больше всего.

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