В Минздраве назвали области, где есть острая нехватка кислорода для COVID-больных
Проблемными по наличию кислорода для больных COVID-19 являются Донецкая, Луганская, Закарпатская, Ровенская, Одесская, Днепропетровская области. Высокий удельный вес коек с кислородом — в Хмельницкой области (70%).
Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак в интервью "Телеграф", передает RegioNews.
По ее словам, чтобы активизировать работу областей по кислороду, правительство выделило две целевые субвенции для больниц — в размере 1,5 млрд грн.
"К сожалению, так случилось, что на местах многие ждали, что пронесет. Оценив ситуацию, правительство поручило областным администрациям обеспечить 80% койко-мест доступом к кислороду", — пояснила Микичак.
Также она рассказала, что в начале пандемии в Украине было 3 завода, которые поставляли медицинский кислород, сейчас выданы дополнительные лицензии и таких заводов уже 18.
"Министерство здравоохранения не ищет виновных. Мы решаем проблемы — например, постоянно работаем с заводами-поставщиками кислорода ... Продолжается работа по организации производства в Украине кислородных концентраторов", — подчеркнула заместитель министра.
Ранее сообщалось, в каких регионах кровати для больных коронавирусом заполнены больше всего.