В Киеве будут судить 21-летнего мужчину за погром чужого автомобиля

Фото: полиция Киева

В Киеве перед судом предстанет 21-летний мужчина, обвиняемый в повреждении чужого автомобиля. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, молодой человек бил руками и ногами по машине местного жителя, повредил капот и оторвал боковое зеркало

Об этом сообщили в полиции Киева, передает RegioNews .

Правоохранители задержали подозреваемого на месте происшествия.

По данным полиции, в момент инцидента он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время обвинительный акт направили в суд.

За совершенное мужчине грозит до пяти лет ограничение свободы.

Напомним, поздно вечером 4 августа на Львовщине легковушка вылетела в кювет и перевернулась . На месте погиб водитель, пострадали двое юношей.