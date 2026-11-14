В Киеве будут судить 21-летнего мужчину за погром чужого автомобиля
В Киеве перед судом предстанет 21-летний мужчина, обвиняемый в повреждении чужого автомобиля. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, молодой человек бил руками и ногами по машине местного жителя, повредил капот и оторвал боковое зеркало
Об этом сообщили в полиции Киева, передает RegioNews .
Правоохранители задержали подозреваемого на месте происшествия.
По данным полиции, в момент инцидента он находился в состоянии алкогольного опьянения.
В настоящее время обвинительный акт направили в суд.
За совершенное мужчине грозит до пяти лет ограничение свободы.
Напомним, поздно вечером 4 августа на Львовщине легковушка вылетела в кювет и перевернулась . На месте погиб водитель, пострадали двое юношей.
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