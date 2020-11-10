В Минздраве заявили, что препарат для лечения коронавируса "Ремдесивир" уже направили в регионы

Этот препарат широко применяется для экстренного использования во многих других странах мира

Этот препарат широко применяется для экстренного использования во многих других странах мира

Рixabay

Как пишет RegioNews, об этом говорится в сообщении Минздрава в Facebook.

Глава ведомства Максим Степанов напомнил, что препарат используется в лечении пациентов с COVID-19.

"Много врачей, с которыми я сегодня общался, спрашивали меня относительно лекарственных средств для лечения COVID-19. Я хочу отметить, что сегодня начался распределение "Ремдесивира" в регионы", - отметил он.

Министр добавил, что этот препарат входит в клинические протоколы по оказанию медицинской помощи для лечения коронавирусной инфекции, а также широко применяется для экстренного использования во многих других странах мира.

Напомним, президент Владимир Зеленский считает, что здоровье нации должно стать национальной идеей в Украине. В связи с этим в стране появится программа "Здоровая нация", которая будет содержать практические рекомендации по укреплению здоровья, профилактики заболеваний и преодоления их последствий.