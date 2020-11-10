В Минздраве заявили, что препарат для лечения коронавируса "Ремдесивир" уже направили в регионы
Министерство здравоохранения начало распределение «Ремдесивира» по регионам.
Как пишет RegioNews, об этом говорится в сообщении Минздрава в Facebook.
Глава ведомства Максим Степанов напомнил, что препарат используется в лечении пациентов с COVID-19.
"Много врачей, с которыми я сегодня общался, спрашивали меня относительно лекарственных средств для лечения COVID-19. Я хочу отметить, что сегодня начался распределение "Ремдесивира" в регионы", - отметил он.
Министр добавил, что этот препарат входит в клинические протоколы по оказанию медицинской помощи для лечения коронавирусной инфекции, а также широко применяется для экстренного использования во многих других странах мира.
Напомним, президент Владимир Зеленский считает, что здоровье нации должно стать национальной идеей в Украине. В связи с этим в стране появится программа "Здоровая нация", которая будет содержать практические рекомендации по укреплению здоровья, профилактики заболеваний и преодоления их последствий.