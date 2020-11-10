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10 ноября 2020, 17:34

В Минздраве заявили, что препарат для лечения коронавируса "Ремдесивир" уже направили в регионы

10 ноября 2020, 17:34
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Этот препарат широко применяется для экстренного использования во многих других странах мира
Этот препарат широко применяется для экстренного использования во многих других странах мира
Рixabay
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Министерство здравоохранения начало распределение «Ремдесивира» по регионам.

Как пишет RegioNews, об этом говорится в сообщении Минздрава в Facebook.

Глава ведомства Максим Степанов напомнил, что препарат используется в лечении пациентов с COVID-19.

"Много врачей, с которыми я сегодня общался, спрашивали меня относительно лекарственных средств для лечения COVID-19. Я хочу отметить, что сегодня начался распределение "Ремдесивира" в регионы", - отметил он.

Министр добавил, что этот препарат входит в клинические протоколы по оказанию медицинской помощи для лечения коронавирусной инфекции, а также широко применяется для экстренного использования во многих других странах мира.

Напомним, президент Владимир Зеленский считает, что здоровье нации должно стать национальной идеей в Украине. В связи с этим в стране появится программа "Здоровая нация", которая будет содержать практические рекомендации по укреплению здоровья, профилактики заболеваний и преодоления их последствий.

коронавирус министр больницы лечение область
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