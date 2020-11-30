Власти Львова отказываются вводить карантин на праздники

Мэр города Андрей Садовый считает, что жесткие ограничения могут быть очень большим ударом по экономике города

Мэр города Андрей Садовый считает, что жесткие ограничения могут быть очень большим ударом по экономике города

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Во Львове не хотят вводить локдаун на праздники из-за "особой атмосферы" в городе на Рождество.

Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый, передает пресс-служба Львовского горсовета.

"Сейчас речь идет о локдауне. Правительство еще не решило окончательно, как он будет выглядеть, но он должен быть индивидуальным и учитывать специфику каждого региона. Например, мы понимаем, что Рождество отменить нельзя, ведь у нас в это время всегда есть особая атмосфера во Львове. Очень много людей хотят ее увидеть, и это нужно учесть, потому что никакие запреты действовать не будут", - заявил Садовый.

По его словам, жесткие ограничения могут быть очень большим ударом по экономике города.

"По стране нужно смотреть, где какая готовность есть, потому что если медицинская система готова, то это один вариант, если не готова — надо закрывать. Мы во Львове пока что держим ситуацию", - резюмировал Садовый.

Напомним, городские власти Львова решили объявить рабочими днями субботу и воскресенье для заведений общественного питания, ТРЦ, учреждений культуры, спортивных залов, фитнес-центров и рынков, чтобы избежать карантина выходного дня.