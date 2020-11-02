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02 ноября 2020, 13:11 49

В Раде заслушают Степанова из-за обострения ситуации с коронавирусом

02 ноября 2020, 13:11 49
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Он выступит во вторник, 3 ноября
Он выступит во вторник, 3 ноября
Фото: из открытых источников
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Верховная Рада завтра, 3 ноября, заслушает министра здравоохранения Максима Степанова из-за обострения ситуации с COVID-19 в Украине.

Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков во время согласительного совета, передает RegioNews.

На вторник приглашаем господина Степанова... Предлагается после выступлений депутатских фракций и групп. Давайте так, 10 минут - выступление, и до 21 минуты - вопросы-ответы от фракции", - сказал Разумков.

Напомним, ранее Разумков заявил, что Рада планирует в первом чтении в четверг, 5 ноября, рассмотреть государственный бюджет на 2021 год.

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коронавирус ВР Дмитрий Разумков парламент Максим Степанов
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