В Раде заслушают Степанова из-за обострения ситуации с коронавирусом
Он выступит во вторник, 3 ноября
Он выступит во вторник, 3 ноября
Верховная Рада завтра, 3 ноября, заслушает министра здравоохранения Максима Степанова из-за обострения ситуации с COVID-19 в Украине.
Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков во время согласительного совета, передает RegioNews.
На вторник приглашаем господина Степанова... Предлагается после выступлений депутатских фракций и групп. Давайте так, 10 минут - выступление, и до 21 минуты - вопросы-ответы от фракции", - сказал Разумков.
Напомним, ранее Разумков заявил, что Рада планирует в первом чтении в четверг, 5 ноября, рассмотреть государственный бюджет на 2021 год.
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