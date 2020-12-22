Мэр Сум рассказал о целесообразности введения январского локдауна в городе

Примененные в городе жесткие правила для борьбы с COVID-19 помогли уменьшить количество инфицированных в несколько раз

Примененные в городе жесткие правила для борьбы с COVID-19 помогли уменьшить количество инфицированных в несколько раз

Фото: RegioNews

Мэр Сум Александр Лысенко заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в городе под контролем, а потому считает, что было бы целесообразнее не закрывать рынки и торговые центры, а лучше усилить контроль за соблюдением санитарных норм и увеличить штрафы за их нарушения.

Об этом мэр Сум рассказал в интервью RegioNews. В городе при внедрении жестких правил масочного режима были созданы 30 мобильных групп, которые передвигались по городу и контролировали, как выполняется распоряжение горсовета. Каждый день по городу ходили 150 человек и штрафовали всех нарушителей масочного режима. Штраф - 1 200 грн. Нарушители сначала выигрывали суды, но со временем, когда судьи начали сами болеть, перестали... До того, как мы ввели штрафы, то фиксировали каждый день от 400 до 500 инфицированных. После мы вышли на цифры 184 и даже 67 больных за день", - подчеркнул Лысенко. На вопрос стоит ли закрывать рынки и торговые центры во время январского локдауна, мэр отметил, что лучше усилить контроль за соблюдением санитарных норм и увеличить штрафы за их нарушения. "Мы решением исполнительного комитета подали на закрытие два магазина. Было семь, но владельцы пятерых исправили ситуацию и сделали все в соответствии с санитарными нормами. Я пошел на рынок и говорю – ребята, завтра рынок прекращает работать. Почему? А потому, что ваши продавцы пленку поснимали, экранов нет, на входе никто не измеряет температуру, нет санитайзеров. Прихожу через неделю - все исправлено. Поэтому я думаю, что лучше было бы не закрывать, а увеличить штрафы за нарушения и усилить контроль за соблюдением санитарных норм", - отметил мэр. Ранее сообщалось, что стали известны результаты выборов-2020 в Сумской области. В городе Сумы победил представитель партии "Батькивщина" действующий городской глава Александр Лысенко. За него проголосовало 60,32% избирателей.

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