В Минздраве сделали заявление касательно "накручивания" количества больных коронавирусом

В министерстве считают, что больницы не заинтересованы в том, чтобы специально "накручивать" количество число пациентов

В министерстве считают, что больницы не заинтересованы в том, чтобы специально "накручивать" количество число пациентов

Фото: Минздрав

Главный санитарный врач Виктор Ляшко утверждает, что медицинские учреждения не могут искажать данные о больных COVID-19.

Об этом говорится в публикации "РБК-Украина", передает RegioNews. По словам Виктора Ляшко, государственные лаборатории подчиняются Министерству здравоохранения, и на них местные власти влиять не могут. А доля тестирований в коммунальных лабораториях, находящихся в собственности местных властей, не такая уж и большая, утверждает он. По мнению главного санитарного врача, нет смысла на что-то влиять, если есть ряд показателей, которыми на местах невозможно манипулировать. "То есть, есть ряд показателей, которые мы определяем, и они друг друга перестраховывают", — пояснил он. Ляшко считает, что больницы, которые оказывают медицинскую помощь при коронавирусной болезни, также не заинтересованы в том, чтобы специально "накручивать" количество число пациентов. По его словам, они получают финансирование в зависимости от количества созданных бригад. Напомним, в Киеве и шести регионах развернут дополнительные койки для больных COVID-19.

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