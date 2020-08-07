В Киеве проверят ВУЗы, школы и общежития на предмет соблюдения карантина
Власть ожидает на рост уровня заболеваемости с началом учебного года
Власть ожидает на рост уровня заболеваемости с началом учебного года
В Киеве со следующей недели начнут проверки всех общежитий, университетов, лицеев и школ в рамках недопущения распространения коронавируса.
Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил председатель Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, передает RegioNews.
По его словам, после восстановления обучения могут возникнуть проблемы с заболеваемостью в общежитиях и детских учреждениях.
Сегодня готовимся к этим процессам. Со следующей недели будет проводиться мониторинг всех общежитий, всех вузов, всех лицеев и школ с целью недопущения распространения инфекции среди организованных коллективов", - сказал Рубан.
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