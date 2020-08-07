В Киеве проверят ВУЗы, школы и общежития на предмет соблюдения карантина

Власть ожидает на рост уровня заболеваемости с началом учебного года

Власть ожидает на рост уровня заболеваемости с началом учебного года

В Киеве со следующей недели начнут проверки всех общежитий, университетов, лицеев и школ в рамках недопущения распространения коронавируса.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил председатель Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, передает RegioNews.

По его словам, после восстановления обучения могут возникнуть проблемы с заболеваемостью в общежитиях и детских учреждениях.

Сегодня готовимся к этим процессам. Со следующей недели будет проводиться мониторинг всех общежитий, всех вузов, всех лицеев и школ с целью недопущения распространения инфекции среди организованных коллективов", - сказал Рубан.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Напомним, в Украине очередной антирекорд, обнаружили 1453 случая коронавируса.