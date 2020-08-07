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07 августа 2020, 11:28 8

В Киеве проверят ВУЗы, школы и общежития на предмет соблюдения карантина

07 августа 2020, 11:28 8
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В Киеве со следующей недели начнут проверки всех общежитий, университетов, лицеев и школ в рамках недопущения распространения коронавируса.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил председатель Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, передает RegioNews.

По его словам, после восстановления обучения могут возникнуть проблемы с заболеваемостью в общежитиях и детских учреждениях.

Сегодня готовимся к этим процессам. Со следующей недели будет проводиться мониторинг всех общежитий, всех вузов, всех лицеев и школ с целью недопущения распространения инфекции среди организованных коллективов", - сказал Рубан.

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Напомним, в Украине очередной антирекорд, обнаружили 1453 случая коронавируса.

Киев коронавирус Минздрав Госпродпотребслужба карантин проверки
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