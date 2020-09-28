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28 сентября 2020, 11:59 7

Только одна область соответствует требованиям ослабления карантина - Минздрав

28 сентября 2020, 11:59 7
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Почти во всех регионах Украины неблагоприятная эпидемиологическая ситуация
Почти во всех регионах Украины неблагоприятная эпидемиологическая ситуация
Фото: flickr
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По состоянию на 28 сентября Киев и еще 23 области Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

В частности, заболеваемость на 100 тысяч населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской , Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Таким образом, требованиям для смягчения карантина отвечает только Кировоградская область.

Кроме того, загруженность коек в больницах первой волны пациентов с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь превышает 50% в Киеве, Винницкой, Волынской, Донецкой, Луганской, Одесской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областях.

Напомним, в Украине уже более 200 тысяч случаев коронавирусной инфекции, за прошедшие сутки болезнь обнаружили у 2671 человека.

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Кировоградская область коронавирус карантин Минздрав Кропивницкий
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