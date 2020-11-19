11:13  19 ноября
Мэр Ивано-Франковска заявил, что в городе таки введут карантин выходного дня
12:56  19 ноября
В ГБР сообщили новые возможные причины масштабного пожара на Луганщине
12:22  19 ноября
Половина украинцев выступает против карантина выходного дня, - социологи
UA | RU
UA | RU
19 ноября 2020, 16:12 4

Минздрав просит еще денег для борьбы с коронавирусом

19 ноября 2020, 16:12 4
Читайте також українською мовою
На следующий год НСЗУ требует 225 млрд грн
На следующий год НСЗУ требует 225 млрд грн
Фото: Минздрав
Читайте також
українською мовою

Министерство здравоохранения подало на рассмотрение Кабинету министров проект постановления о выделении Национальной службе здравоохранения дополнительных средств. Их направят на оплату стационарной медицинской помощи по лечению COVID-19.

Об этом в ходе брифинга рассказала заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова, пишет RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

Она напомнила, что в апреле отдельной строкой в НСЗУ на COVID-19 было предусмотрено 15,8 млрд гривен.

"Эта сумма основывалась на прогнозах Всемирной организации здравоохранения, а также на экспертизе специалистов. Прогноз в апреле и данные после завершения октября существенно отличаются... В частности, в апреле выплатили 953 млн грн, а в октябре - 3,3 млрд грн", - сказала замглавы Минздрава.

В связи с этим Нацслужба здоровья заявила о потребности в дополнительных деньгах.

"Прогнозы уточнили, и 6 ноября НСЗУ сообщила о потребности в дополнительных средствах, чтобы была возможность закрыть финансирование декабря. Этот запрос полностью верифицированный Минздравом, и правительству подан проект о выделении соответствующих средств", - добавила заместитель министра.

На следующий год НСЗУ требует 225 млрд грн. В Минздраве надеются, что эта сумма будет согласована.

Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в больницах через месяц могут закончиться места для больных COVID-19.

коронавирус карантин Минздрав больницы Министерство
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Причудливые альянсы Славянска: Лях, Придворов и фактор Штепы
Вилкул снялся: как на "малой родине" Зеленского подфартило ахметовскому "слуге"
Все публикации »
Юрий Гаврилечко
Кирилл Сазонов
Виктор Балога
Все блоги »