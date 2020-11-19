Минздрав просит еще денег для борьбы с коронавирусом

На следующий год НСЗУ требует 225 млрд грн

На следующий год НСЗУ требует 225 млрд грн

Фото: Минздрав

Министерство здравоохранения подало на рассмотрение Кабинету министров проект постановления о выделении Национальной службе здравоохранения дополнительных средств. Их направят на оплату стационарной медицинской помощи по лечению COVID-19.

Об этом в ходе брифинга рассказала заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова, пишет RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

Она напомнила, что в апреле отдельной строкой в НСЗУ на COVID-19 было предусмотрено 15,8 млрд гривен.

"Эта сумма основывалась на прогнозах Всемирной организации здравоохранения, а также на экспертизе специалистов. Прогноз в апреле и данные после завершения октября существенно отличаются... В частности, в апреле выплатили 953 млн грн, а в октябре - 3,3 млрд грн", - сказала замглавы Минздрава.

В связи с этим Нацслужба здоровья заявила о потребности в дополнительных деньгах.

"Прогнозы уточнили, и 6 ноября НСЗУ сообщила о потребности в дополнительных средствах, чтобы была возможность закрыть финансирование декабря. Этот запрос полностью верифицированный Минздравом, и правительству подан проект о выделении соответствующих средств", - добавила заместитель министра.

На следующий год НСЗУ требует 225 млрд грн. В Минздраве надеются, что эта сумма будет согласована.

Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в больницах через месяц могут закончиться места для больных COVID-19.