На Днепропетровщине судили военного, который не успел вернуться на службу из-за свадьбы

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В Днепропетровской области судили солдата. Его признали виновным в самовольном уходе из воинской части

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Солдат самовольно покинул расположение воинской части. Как объяснили, он после отпуска не вернулся в часть "по семейным обстоятельствам". При этом он вернулся на службу самостоятельно. В протоколе отметили, что он отсутствовал на службе до десяти дней без оснований.

Сам военный признал вину. Он объяснил, что не успел вернуться на службу из-за свадьбы.

В результате суд оштрафовал его на 8500 гривен.

Напомним, в Днепропетровской области правоохранители разоблачили военного. Он за взятку предлагал "решить вопрос" с уголовной ответственностью за СВЧ. Свою "помощь" он оценил в 28 тысяч долларов.