В Украине зафиксировали более 3,5 тысячи новых случаев COVID-19
В Украине за прошедшие сутки болезнь диагностировали у 3565 человек, 1675 пациентов выздоровели, умерли 70 человек.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
За прошедшие сутки в Украине заболело 3565 человек, из них 230 детей, а также 155 медицинских работников. Были госпитализированы 742 человека", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
За все время пандемии в стране заболело 191 671 человек, из них 85 133 выздоровели, летальных исходов - 3827.
Больше всего новых случаев за сутки зафиксировали в Киеве - 380, Харьковской - 297, Тернопольской - 245, Днепропетровской - 225 и Львовской - 215 областях.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
- Винницкая область — 5653 случая;
- Волынская область — 7362 случая;
- Днепропетровская область — 4917 случаев;
- Донецкая область — 2851 случай;
- Житомирская область — 5403 случая;
- Закарпатская область — 9490 случаев;
- Запорожская область — 3428 случаев;
- Ивано-Франковская область — 13080 случаев;
- Кировоградская область — 1052 случая;
- г. Киев — 21045 случаев;
- Киевская область — 8430 случаев;
- Львовская область — 19465 случаев;
- Луганская область — 894 случая;
- Николаевская область — 2782 случая;
- Одесская область — 12470 случаев;
- Полтавская область — 1752 случая;
- Ровенская область — 11774 случая;
- Сумская область — 3474 случая;
- Тернопольская область — 12579 случаев;
- Харьковская область — 16490 случаев;
- Херсонская область — 954 случая;
- Хмельницкая область — 5361 случай;
- Черновицкая область — 13736 случаев;
- Черкасская область — 3459 случаев;
- Черниговская область — 3770 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, коронавирус в Украине не спадает: за 23 сентября снова выявили более 3300 новых случаев.
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