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25 сентября 2020, 10:01 11

В Украине зафиксировали более 3,5 тысячи новых случаев COVID-19

25 сентября 2020, 10:01 11
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Больше всего в городе Киеве, Харьковской, Тернопольской и Днепропетровской областях
Больше всего в городе Киеве, Харьковской, Тернопольской и Днепропетровской областях
pixabay.com
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В Украине за прошедшие сутки болезнь диагностировали у 3565 человек, 1675 пациентов выздоровели, умерли 70 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

За прошедшие сутки в Украине заболело 3565 человек, из них 230 детей, а также 155 медицинских работников. Были госпитализированы 742 человека", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За все время пандемии в стране заболело 191 671 человек, из них 85 133 выздоровели, летальных исходов - 3827.

Больше всего новых случаев за сутки зафиксировали в Киеве - 380, Харьковской - 297, Тернопольской - 245, Днепропетровской - 225 и Львовской - 215 областях.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

  • Винницкая область — 5653 случая;
  • Волынская область — 7362 случая;
  • Днепропетровская область — 4917 случаев;
  • Донецкая область — 2851 случай;
  • Житомирская область — 5403 случая;
  • Закарпатская область — 9490 случаев;
  • Запорожская область — 3428 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 13080 случаев;
  • Кировоградская область — 1052 случая;
  • г. Киев — 21045 случаев;
  • Киевская область — 8430 случаев;
  • Львовская область — 19465 случаев;
  • Луганская область — 894 случая;
  • Николаевская область — 2782 случая;
  • Одесская область — 12470 случаев;
  • Полтавская область — 1752 случая;
  • Ровенская область — 11774 случая;
  • Сумская область — 3474 случая;
  • Тернопольская область — 12579 случаев;
  • Харьковская область — 16490 случаев;
  • Херсонская область — 954 случая;
  • Хмельницкая область — 5361 случай;
  • Черновицкая область — 13736 случаев;
  • Черкасская область — 3459 случаев;
  • Черниговская область — 3770 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, коронавирус в Украине не спадает: за 23 сентября снова выявили более 3300 новых случаев.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).

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