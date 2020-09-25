В Украине зафиксировали более 3,5 тысячи новых случаев COVID-19

Больше всего в городе Киеве, Харьковской, Тернопольской и Днепропетровской областях

Больше всего в городе Киеве, Харьковской, Тернопольской и Днепропетровской областях

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В Украине за прошедшие сутки болезнь диагностировали у 3565 человек, 1675 пациентов выздоровели, умерли 70 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

За прошедшие сутки в Украине заболело 3565 человек, из них 230 детей, а также 155 медицинских работников. Были госпитализированы 742 человека", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За все время пандемии в стране заболело 191 671 человек, из них 85 133 выздоровели, летальных исходов - 3827.

Больше всего новых случаев за сутки зафиксировали в Киеве - 380, Харьковской - 297, Тернопольской - 245, Днепропетровской - 225 и Львовской - 215 областях.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

Винницкая область — 5653 случая;

Волынская область — 7362 случая;

Днепропетровская область — 4917 случаев;

Донецкая область — 2851 случай;

Житомирская область — 5403 случая;

Закарпатская область — 9490 случаев;

Запорожская область — 3428 случаев;

Ивано-Франковская область — 13080 случаев;

Кировоградская область — 1052 случая;

г. Киев — 21045 случаев;

Киевская область — 8430 случаев;

Львовская область — 19465 случаев;

Луганская область — 894 случая;

Николаевская область — 2782 случая;

Одесская область — 12470 случаев;

Полтавская область — 1752 случая;

Ровенская область — 11774 случая;

Сумская область — 3474 случая;

Тернопольская область — 12579 случаев;

Харьковская область — 16490 случаев;

Херсонская область — 954 случая;

Хмельницкая область — 5361 случай;

Черновицкая область — 13736 случаев;

Черкасская область — 3459 случаев;

Черниговская область — 3770 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, коронавирус в Украине не спадает: за 23 сентября снова выявили более 3300 новых случаев.

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