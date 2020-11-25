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25 ноября 2020, 18:51 4

Студентов Львова будут бесплатно тестировать на COVID-19

25 ноября 2020, 18:51 4
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В городе планируют ежедневно делать до 100 таких исследований
В городе планируют ежедневно делать до 100 таких исследований
Фото: из открытых источников
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Во Львове начали проводить бесплатное ПЦР-тестирование студентов на коронавирус.

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

Как сообщили в областном лабораторном центре Минздрава, для прохождения теста студент с признаками ОРВИ должен позвонить в администрацию учебного заведения, где формируют списки лиц, у которых нужно взять образцы для исследований.

Списки отправляются в учреждение здравоохранения, которое затем отправляет медицинскую бригаду для забора мазков у студентов. Далее материал доставляют в лабораторию Научно-исследовательского института эпидемиологии и гигиены. Там в течение суток обрабатывают материал и отправляют результаты ПЦР-теста", - рассказала председатель областного лабцентра Минздрава Наталья Иванченко-Тымко.

В случае, если у студента обнаружат коронавирус, вся группа идет на 14-дневную самоизоляцию и дистанционное обучение.

В Минздраве отмечают, что такое тестирование позволит избежать вспышек в студенческих коллективах, что особенно важно в периоды сессий.

Во Львове планируют ежедневно обрабатывать до 100 проб из вузов города.

Напомним, Зеленский рассказал, как власть борется с коронавирусом и сколько хочет закупить вакцин.

коронавирус Львов Минздрав студент тесты
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