Студентов Львова будут бесплатно тестировать на COVID-19

В городе планируют ежедневно делать до 100 таких исследований

В городе планируют ежедневно делать до 100 таких исследований

Фото: из открытых источников

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

Как сообщили в областном лабораторном центре Минздрава, для прохождения теста студент с признаками ОРВИ должен позвонить в администрацию учебного заведения, где формируют списки лиц, у которых нужно взять образцы для исследований.

Списки отправляются в учреждение здравоохранения, которое затем отправляет медицинскую бригаду для забора мазков у студентов. Далее материал доставляют в лабораторию Научно-исследовательского института эпидемиологии и гигиены. Там в течение суток обрабатывают материал и отправляют результаты ПЦР-теста", - рассказала председатель областного лабцентра Минздрава Наталья Иванченко-Тымко.

В случае, если у студента обнаружат коронавирус, вся группа идет на 14-дневную самоизоляцию и дистанционное обучение.

В Минздраве отмечают, что такое тестирование позволит избежать вспышек в студенческих коллективах, что особенно важно в периоды сессий.

Во Львове планируют ежедневно обрабатывать до 100 проб из вузов города.

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