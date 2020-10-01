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01 октября 2020, 17:40 4

Стало известно, сколько бюджетных средств потратили на борьбу с COVID-19

01 октября 2020, 17:40 4
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Фото: flickr
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На мероприятия по противодействию COVID-19 из государственного бюджета потратили более 30 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина, передает RegioNews.

По состоянию на 29.09.2020 года из Фонда борьбы с COVID-19 уже использовано 25,8 млрд грн, или 39% выделенных средств. Из них на здравоохранение использовано 2,7 млрд грн с 16,3 млрд грн запланированных (или 17% выделенных средств)", - говорится в сообщении.

По данным Министерства финансов, кроме средств Фонда, меры по противодействию COVID-19 финансируются также из других источников.

По программе медицинских гарантий Национальная служба здоровья уже осуществила оплаты учреждениям здравоохранения на сумму более 4,8 млрд грн за связанные с лечением коронавируса услуги", - добавили в министерстве.

Кроме того, из средств местных бюджетов израсходовано 3,3 млрд грн на приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19 по состоянию на 24 сентября.

Напомним, на перелеты Зеленского из бюджета потратили 14 млн грн. Самый дорогой перелет Зеленского обошелся налогоплательщикам в более 2,5 млн грн.

коронавирус деньги фонд бюджет COVID-19
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