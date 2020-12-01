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01 декабря 2020, 13:16 10

Госбюджет-2021: Минздрав просит предусмотреть на вакцинацию от COVID-19 почти в 6 раз больше средств

01 декабря 2020, 13:16 10
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В министерстве рассчитывали провести прививку лицам, которые находятся в зоне риска
В министерстве рассчитывали провести прививку лицам, которые находятся в зоне риска
Фото: из открытых источников
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Текущий проект государственного бюджета на 2021 год предусматривает лишь 2,6 млрд гривен на вакцинацию украинцев от коронавирусной болезни. По мнению Министерства здравоохранения, для вакцинации на следующий год необходимо предусмотреть 15,1 млрд гривен.

Как передает RegioNews, об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

По словам министра, в Минздраве рассчитывали средства на вакцинацию, учитывая ориентировочную стоимость вакцины и необходимость проведения прививки лицам, которые находятся в группе риска по профессиональному признаку (медики, работники образования, Национальная полиция), а также людям старше 65 лет и тем, кто имеет серьезные сопутствующие заболевания.

Какую стоимость вакцины закладывал Минздрав в расчеты и какое количество вакцин планируют закупить, министр не уточнил.

Степанов напомнил, что в бюджетном запросе Минздрава на охрану здоровья было заложено 296 млрд грн, в то же время в проекте госбюджета, поданном Кабмином в Верховную Раду, на охрану здоровья предусмотрено 159 млрд грн.

Напомним, ранее сообщалось, что госбюджета на 2021 год не хватит на вакцинацию и лечение больных COVID-19 - НСЗУ.

финансирование вакцина бюджет Минздрав Максим Степанов
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